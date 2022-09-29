Челябинск, , 16:49 — REGNUM Оснащение мобилизованных граждан экипировкой является одним из главных вопросов. Об этом заявил челябинский губернатор Алексей Текслер, посетивший 29 сентября танковую дивизию в Чебаркуле.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Главной задачей визита было проверить условия размещения мобилизованных и решить текущие проблемы. Прежде всего, речь идёт об экипировке. Решения уже приняты.

«Обеспечим мобилизованных тёплыми вещами: комплектами термобелья, толстовками, тёплой обувью. Также будут шапки, перчатки, носки. Закупим для бойцов газовые горелки и фонари», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Также чиновник пообещал обеспечить каждого отбывающего личной аптечкой. Лекарства сейчас приобретают. Кроме того, военнослужащие получат сухие пайки.

Также мобилизованные сообщили ему о проблеме с рюкзаками. Чиновник пообещал решать этот вопрос.

«Для более качественно подготовки бойцов подтянем и материально-техническую часть чебаркульской дивизии», — заверил Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация.