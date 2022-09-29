Химки, Московская область, , 16:48 — REGNUM 24-летний российский центральный нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов выразил уверенность, что клуб не вылетит из Российской Премьер-лиги 2022/23 по итогам сезона.

ФК «Химки»

«Возможно, нам не хватит очков, чтобы претендовать на высокие места. Но не вылетим точно. Уверенность в этом есть», — цитирует Долгова издание Sport24.

28 сентября «Химки» в матче третьего тура ФОНБЕТ Кубка России потерпел крупное поражение от «Локомотива» со счетом 0:5.

После десяти сыгранных матчей «Химки» с двумя победами и восемью набранными очками занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.