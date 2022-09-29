Санкт-Петербург, 29 сентября 2022, 17:08 — REGNUM Семьи военнослужащих и мобилизованных получат помощь от волонтёров Санкт-Петербурга в части доставки продуктов и выполнения бытовых дел по дому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 29 сентября руководитель Центра городских волонтеров Дмитрий Антонов.

Передача продуктов на территорию общежития
Передача продуктов на территорию общежития
Дарья Драй © ИА REGNUM

В Северной столице начал работу штаб взаимопомощи #МыВместе. Он развернут на базе Центра городских волонтеров. Помощь будут оказывать военнослужащим, мобилизованным и их семьям.

«Полный список сейчас ещё утверждается. Но из минимального — это помощь семьям, в которых военнослужащих мобилизовали. Условно принести продукты семье либо чем-то в квартире помочь. Плюс это будет юридическая поддержка», — заявил Антонов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил роль волонтёров в оказании помощи некоторым категориям граждан. Ранее штаб помогал доставкой продуктов пенсионерам и инвалидам во время самоизоляции.

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