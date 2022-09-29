София, , 16:46 — REGNUM Сотрудники саперного подразделения управления МВД Болгарии осуществили подрыв обнаруженного в центре болгарской столицы Софии бесхозного чемодана. Об этом 29 сентября сообщает БНР.

Чемодан Publicdomainpictures.net

Уточняется, что для обеспечения безопасности акции на некоторое время был перекрыт ряд софийских улиц. Детали операции не разглашаются.

Напомним, ранее власти Болгарии призвали местных жителей «проявлять бдительность» в условиях резкого роста преступности и угрозы терактов в стране.