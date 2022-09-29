Москва, 29 сентября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. 25-летний центрфорвард московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев по итогам голосования признан лучшим игроком сентября в Российской Премьер-лиге. Об этом 29 сентября сообщает канал «Матч ПРЕМЬЕР».

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Соболев

Второе и третье место в голосовании соответственно заняли полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой» и нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз.

В сентябре Александр Соболев принял участие в трех матчах за «Спартак» в рамках Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил две желтые карточки. В текущем сезоне на счету форварда 8 (4+4) очков по системе гол+пас в десяти матчах чемпионата России.