Пермь, 29 сентября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Ложными являются слухи о том, что мобилизованных из Пермского края бросили в чистом поле, передаёт 29 сентября РБК.

t. me/rustamminnikhanov Пункты сбора мобилизованных в Татарии

Комментируя пост телеграм-канала Readovka о том, что мобилизованных из города Березники выгрузили в чистом поле, где нет ни печки, ни палаток, так что они вынуждены были ночевать под открытым небом и без сухих пайков, пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края заявила:

«Мобилизованных из Пермского края доставили на территорию воинской части, сейчас они проходят процедуру прикомандирования. Проживают в казармах воинской части».