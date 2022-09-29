Ханты-Мансийск, , 16:40 — REGNUM В Ханты-Мансийске 29 сентября начал работу Центр поддержки семей военнослужащих на улице Мира, 13 в здании бизнес-центра. Об этом написал в своём телеграм-канале глав города Максим Ряшин.

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Колл-центр принимает звонки по номеру 300-112 ежедневно с 8:00 до 00:00. Также работают чаты в мессенджерах Телеграм и Вайбер, куда можно писать круглосуточно. Родные и близкие мужчин, которые отправились защищать Родину, могут обратиться с любым вопросом и получить профессиональную психологическую поддержку

«Отважные ребята, наши земляки сегодня встали на защиту Родины, считаю своим долгом обеспечить их семьям, родным и близким максимально благоприятные условия на период их службы! Весь Ханты-Мансийск ждёт наших с победой!», — подытожил Максим Ряшин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по указу президента России Владимира Путина с 21 сентября стартовала частичная мобилизация.

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