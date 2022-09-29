Минск, , 21:13 — REGNUM Заявляя об отсутствии необходимости в размещении российской военной базы в Белоруссии, глава белорусского МИД Владимир Макей не руководствовался соображениями военной стратегии. Это чистой воды политическая риторика человека, которого заслуженно считают одним из главных лоббистом западных интересов в окружении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября высказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Артём Агафонов © ИА REGNUM

«Не допустить усиления политического влияния и военного присутствия России в Белоруссии — ключевая задача Запада на белорусском направлении. И его лоббисты пытаются этого добиться, манипулируя на страхах Лукашенко потерять власть и ослабить суверенитет страны. В итоге мы уже не первый год наблюдаем этакую «биполярку». С одной стороны, Лукашенко делает всё более алармистские заявления, с августа не прекращая говорить о возможности прямого военного вторжения. С другой — мы регулярно слышим отказы усиливать российское военное присутствие» Артём Агафонов

Политик признался, что он два года назад скептически относился к словам Лукашенко об угрозе военной интервенции, но сейчас эти слова на глазах обретают актуальность. «[На территории б. УССР] идёт полноценная война, и белорусские боевики, участвующие в ней, открыто угрожают вернуться домой вместе с бандеровскими «побратимами». В Польше организация BYPOL активно тренирует других боевиков и формирует из них «хоругви». И те, и другие объявили набор «силового резерва» из потенциальных полицаев — коллаборационистов. И Польша такую воинственную активность белорусских граждан на своей территории открыто поддерживает. Можно, конечно, делать вид, что ничего серьезного не происходит и беглые оппозиционеры просто занимаются имитацией бурной деятельности, пытаясь ответить на запрос своих сторонников на «решительные действия». Но времена сейчас такие, что рассчитывать на это не стоит», — заявил Агафонов.

«Технику в Смоленской области разместить можно и она там имеется. Но не любая техника способна помочь вовремя. Если ракета пролетит 600 километров от восточной границы Белоруссии до западной за минуты, то танку потребуется гораздо больше времени, за которое, в случае чего, можно и Брест потерять. Ко всему этому следует добавить пропускную способность железных дорог, затраты времени на переброску сил и прочие нюансы военной логистики, от которых зависит очень многое», — подчеркнул политик.

«Мы уже не первый год наблюдаем милитаризацию приграничных территорий к западу от Белоруссии. В Польше и Прибалтике создаются новые военные базы, в том числе американские. Логично было бы ответить на них зеркально. При всем уважении к белорусской армии, в одиночку она не в состоянии справится даже с ВСУ, не говоря уже о блоке НАТО. Но вместо зеркального ответа мы слышим политическую демагогию и видим попытки помешать нашему союзнику защитить нашу же безопасность», — резюмировал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Макей 26 сентября заявил, что, учитывая нынешний уровень развития оборонных технологий, Белоруссия пока не нуждается в размещении российских военных баз на своей территории.