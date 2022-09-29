Мадрид, , 16:38 — REGNUM Актеры Мишель Дженнер, Тристан Ульоа, Бегонья Варгас, Жоэль Санчес и Хулио Пенья снимутся в сериале под названием «Берлин» — первом спин-оффе хитового сериала Netflix «Бумажный дом» (La Casa de Papel), съемки которого начнутся в ближайшее время. Об этом объявили создатели нового сериала, сообщает агентство EFE.

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Персонаж по прозвищу «Берлин», которого играет Педро Алонсо, — единственный, кто повторяется из оригинальной истории сериала.

Несмотря на связь с «Бумажным домом», новый сериал будет иметь «собственную идентичность», заявили создатели сериала Алекс Пина и Эстер Мартинес Лобато.

Сюжет продолжает вращаться вокруг ограблений, хотя обещает быть менее мрачным, чем оригинальный сериал, и с большим количеством комедийных сцен. Действие сериала будет происходить в прошлом «Берлина». Сам сериал будет сниматься в Испании и Франции.