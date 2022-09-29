Юстинский район, Калмыкия, 29 сентября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Калмыкии выявили грубые нарушения при строительстве водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки. Инженерные сети необходимы для обеспечения питьевой водой жителей посёлка Цаган-Аман Юстинского района. Об этом в своём телеграм-канале написал министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии Антон Рубанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«В ходе проверки был установлен ряд нарушений. По результатам оформлено предписание, [согласно которому необходимо] приостановить строительно-монтажные работы до выполнения подготовительного периода», — уточнил он.

Все обстоятельства выясняются.