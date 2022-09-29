Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:29 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области отложили выборы нового главы городского округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой думе.

Вопрос о назначении конкурса на пост главы стоял в повестке дня заседания гордумы 29 сентября. Однако и. о. главы округа Александр Тарасенков предложил снять его. Тарасенков объяснил это тем, что в Переславле есть более актуальные проблемы — начало отопительного сезона, уборка города, частичная мобилизация.

«Фактически никак не объяснили, почему вопрос снят с повестки дня. Но это не значит, что Переславль останется без мэра на длительное время. Объявить выборы можно на любом другом заседании», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Дыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий конкурс оказался безрезультатным. Никто из кандидатов не смог набрать нужное число голосов депутатов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Переславле не смогли выбрать главу города