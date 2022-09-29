Переславль-Залесский, Ярославская область, 29 сентября 2022, 16:29 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области отложили выборы нового главы городского округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой думе.
Вопрос о назначении конкурса на пост главы стоял в повестке дня заседания гордумы 29 сентября. Однако и. о. главы округа Александр Тарасенков предложил снять его. Тарасенков объяснил это тем, что в Переславле есть более актуальные проблемы — начало отопительного сезона, уборка города, частичная мобилизация.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий конкурс оказался безрезультатным. Никто из кандидатов не смог набрать нужное число голосов депутатов.
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