Воронеж, 29 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Плановое задание на осеннюю призывную кампанию 2022 года утвердило министерство обороны РФ для Воронежской области. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе правительства региона.

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По информации военного комиссара Воронежской области Сергея Панкова, этой осенью из региона на срочную военную службу отправится немногим более 800 человек.

В облправительстве отдельно подчеркнули, что призывники не должны направляться в зону специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области наравне с другими российскими проходит частичная мобилизация.