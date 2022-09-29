Москва, 29 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. «Мне прислали какую-то чумовую ссылку, где 50 человек разных артистов — от Шуры до [Владимира] Машкова, я в том числе…»

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации

Игорь Скляр

Артист напомнил, что ему 64 года, отметив, что вряд ли он подпадает под частичную мобилизацию. Он добавил, что военно-учётная специальность у него «рядовой-кавалерист», какой сейчас уже нет.