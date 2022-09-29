Актёр Игорь Скляр опроверг слухи о получении им повестки в зону СВО
Москва, 29 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. «Мне прислали какую-то чумовую ссылку, где 50 человек разных артистов — от Шуры до [Владимира] Машкова, я в том числе…»
Москва, 29 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. «Мне прислали какую-то чумовую ссылку, где 50 человек разных артистов — от Шуры до [Владимира] Машкова, я в том числе…»
Артист напомнил, что ему 64 года, отметив, что вряд ли он подпадает под частичную мобилизацию. Он добавил, что военно-учётная специальность у него «рядовой-кавалерист», какой сейчас уже нет.