Энергодар, Бывш. УССР, , 16:31 — REGNUM Нештатная ситуация, произошедшая на Запорожской АЭС, была вызвана коротким замыканием, сообщил 29 сентября журналистам глава военно-гражданской администрации города Энергодара Александр Волга.

Энергодар. Станция АЭС DENAMAX

Он пояснил, что происходило короткое замыкание и небольшое задымление.

«Данная нештатная ситуация давным-давно уже ликвидирована. Все работает в штатном режиме», — сказал Волга.

Кроме того, он отметил, что второй энергоблок, где и произошла нештатная ситуация, остановлен еще в 2021 году.

«Учитывая то, что второй энергоблок вообще был захолощен и остановлен еще… в прошлом году, в данной ситуации ни о какой критичности вообще не может идти речи», — пояснил он.

С таким заявлением Волга выступил на фоне сообщений ряда СМИ о пожаре на втором энергоблоке Запорожской АЭС. Волга назвал их фальшивкой и призвал не спекулировать на ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.

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