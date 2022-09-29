Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе встречи с мобилизованными мужчинами в одной из воинских частей отреагировал на обращение о дефиците кроватей.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев

«Увидел в обращениях проблему нехватки кроватей в одной из воинских частей. Разобрался. Одномоментно в часть прибыли большое количество ребят из разных регионов, что превысило объём коечного фонда», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

До конца дня 28 сентября недостающее число кроватей пообещали доставить в воинскую часть.