Джакарта, , 16:22 — REGNUM По всей Франции запланировано не менее 200 мест сбора для демонстраций, сообщает Le Parisien.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

К первоначальному лозунгу о повышении заработной платы и социальных минимумов добавился вопрос о пенсиях.​​

«Повышайте нам зарплату, а не бедствия», — говорят протестующие.

Демонстранты вышли на тротуар по призыву профсоюзов и молодежных организаций, требующих повышения заработной платы.

Ожидается, что на улицы Парижа выйдут от 3000 до 6000 человек. По данным полиции, 4300 человек вышли на демонстрацию в Марселе, 3200 человек протестуют в Нанте. Протесты также проходят в Лилле, Бордо, Тулузе и Монпелье.

Как сообщало ИА REGNUM, Опрос Elabe, показывает, что большинство французов опровергают аргумент премьер-министра Франции Элизабет Борн, оправдывающий пенсионную реформу необходимостью больше работать для финансирования социальной модели.

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