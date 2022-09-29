Москва, , 16:20 — REGNUM Казаки Уссурийского войскового казачьего общества в составе добровольческого отряда «Тигр» крепко держат свои позиции в районе проведения специальной военной операции на территории бывш. УССР. Об этом сообщает военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

В окопе добровольцев — военные трофеи. Бойцы «Тигра» действуют профессионально, неоднократно давая отпор киевским боевикам и наёмникам. Казаки не дрогнули даже тогда, когда у врага был численный перевес.

«У нас была ситуация, когда прямо жестко подразделения наемников поджали разведвзвод, выдвинулись, сменили их, вытащили. И мальчишки говорили — так воевать можно, когда знаешь, что свои подоспеют», — рассказывает командир отряда с позывным «Кубинец».

«Было прямое боестолкновение на расстоянии 50 метров, наших было 12. Их было около 60. Позицию мы не сдали, враг ушёл. На этом все закончилось», — рассказывает боец с позывным «Бешеный».

Добровольцы «Тигра» говорят, что взяли в руки оружие ради мирного будущего России, ради детей, которые не должны ночевать в подвалах, хоронить своих родных, родителей.

Сегодня бойцы прикрывают тылы морпехов и бронетанковых подразделений. Их помощь на передовой сейчас нужна как никогда.