Санкт-Петербург, 29 сентября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на учете в связи с онкологическими заболеваниями состоит 158 237 тысяч пациентов, сообщил 29 сентября председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

(сс) vrachivmeste.ru Женщина с онкологическим заболеванием

По его словам, наибольшее количество больных наблюдается по поводу рака молочной железы — 36 тысяч, рака кожи — 15,2 тысяч пациентов, рака ободочной кишки — 13,2 тысяч пациентов, рака предстательной железы — 13,1 тысяч пациентов, рака тела матки – 11,5 тысяч пациентов.

«Заболеваемость среди женщин выше, так как они более предрасположены к прохождению диагностических процедур. Поэтому злокачественные новообразования у них выявляется чаще, и, как правило — на более ранних стадиях», — заметил председатель комздрава.

Так, за 2022 год среди всех онкологических пациентов, взятых на учет в Петербурге, женщины составили 59%, а мужчины — 41%. При этом доля опухолей, выявленных на первой-второй стадии в группе женщин составила 61,1%, а в группе мужчин — 51,8%. Именно поэтому врачи призывают мужчин более внимательно относиться к своему здоровью.

Чиновник указал, что власти города каждый год обновляют оборудование медицинских учреждений, а также закупаю необходимые лекарства. Например, в 2020 году для обеспечения онкопациентов необходимыми медикаментами было выделено 1,8 млрд рублей, в 2021 году — 2,5 млрд рублей, а в 2022 — 4 млрд рублей. На 2023 год также запланировано увеличение объемов бюджетных средств.