29 сентября 2022 | Время чтения 7 мин

Владимир Марочкин, , 16:19 — REGNUM Осень 1970 года стала «чёрной» для любителей рок-музыки — буквально через две недели после смерти Джими Хендрикса, 4 октября в своём номере в голливудском мотеле «Лэндмарк Мотор» умерла певица Дженис Джоплин.

ЦРУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Смерть Джоплин полна загадок. В тот день Дженис должна была ехать в аэропорт встречать своего жениха. Тур-менеджер Джон Кук позвонил ей, чтобы напомнить, но телефон не отвечал. Забеспокоившись, Джон решил сам поехать в мотель, где и нашёл Дженис, лежащей на полу своего номера лицом вниз и не подающей никаких признаков жизни. На ней были лишь ночная сорочка и трусики. В сжатой руке она держала четыре с половиной доллара. Рядом валялась нераспечатанная пачка сигарет. Когда певицу перевернули, то увидели на её губах запекшуюся кровь, её нос был сломан. Приехавшие врачи обнаружили на её левой руке дорожку из десяти уколов. Вскрытие показало, что Дженис умерла из-за передозировки героина.

Поскольку Дженис Джоплин за несколько дней до этого посетила своего юриста и оставила завещание, полиция поспешила расценить случившееся как самоубийство. Однако никто из тех, кто в ту пору близко общался с певицей, не поверил в эту версию. Музыканты её группы утверждали, что ни разу не слышали от Дженис слов о стремлении свести счёты с жизнью, тем более что в разгаре была работа над новым альбомом «Pearle», на который все возлагали большие надежды. Джоплин сочинила для пластинки две шикарные песни, и было ясно, что «Move Over», открывавшая альбом, станет большим хитом, а «Mercedes Benz», который Дженис исполняла a capella, это — шедевр, который возглавит мировые хит-парады. Короче говоря, пластинка сулила светлое и радостное будущее, и даже портье, накануне менявший певице деньги, говорил, что Дженис сияла от счастья, потому что новый диск, который она записывала, получался просто великолепным.

Кроме того, у неё наконец появился парень, тот самый, которого она должна была встречать в аэропорту. В жизни Дженис до тех пор были сплошные любовные неудачи. Но тут вдруг появился мужчина, который был готов всего себя посвятить певице. Дженис влюбилась в него, и они решили пожениться. Певица готовилась к большим переменам в жизни, и это добавляло счастливого блеска её глазам и лоска всей её внешности. Люди, находясь в таком состоянии, как известно, самоубийства никогда не совершают.

Дженис Джоплин Ashley Famous Agency

И ещё один факт, который свидетельствует, что смерть Дженис не была самоубийством: она не оставила никакой записки, которая объясняла бы её поступок. Впрочем, полиция решила, что певица не вынесла потери своего кумира Джими Хендрикса. Но записки не было, поэтому о настоящем поводе можно было только гадать. Да и был ли повод, поскольку другие факты говорят о том, что Дженис всё-таки убили.

Во-первых, её губы были разбиты, а нос сломан. Можно с уверенностью предположить, что её сильно ударили в лицо, едва она открыла дверь. После этого она потеряла сознание, ей ввели героин, переодели и положили на пол лицом вниз, чтобы скрыть следы удара.

Во-вторых, с момента знакомства со своим женихом Дженис перестала употреблять наркотики. С чего бы ей приспичило «развязать»? Никакой депрессией там не пахло, а радость наркотиками не глушат.

Кстати, несмотря на то, что в ходе вскрытия тела было выявлено большое количество опиатов в организме Дженис, в ходе обыска в её номере наркотиков найдено не было вовсе. Прибывшая на место происшествия полиция застала прибранную комнату без следов беспорядка. Многим этот факт показался странным, и возникло предположение, что некто, находившийся в комнате с Джоплин, уничтожил улики и скрылся.

Дженис Джоплин Columbia Records

В-третьих, ещё большие подозрения вызывает сверхчистый героин, которым отравилась Дженис, поскольку известно, что подобные препараты были (и остаются) прерогативой западных спецслужб.

И эти зажатые в руке деньги… Она что, делала себе смертельные инъекции, судорожно сжимая пальцами доллары?

Как бы то ни было, 7 октября 1970 года тело певицы было кремировано, а 13 октября прах был развеян над морем. Но кем и за что была убита Дженис Линн Джоплин, до сих пор остается невыясненным.

Дженис Джоплин была не совсем обычной певицей. Для своего поколения она олицетворяла пробуждающую любовную страсть Мать Землю, Звенту-Свентану, выразительницу Вечной Женственности. Хотя надо отметить, что Дженис совсем не вписывалась в традиционные каноны женской красоты и всегда стеснялась собственной внешности, даже считала себя «уродливой». Но когда Дженис выходила на сцену, она преображалась — становилась живой, раскованной, необыкновенно уверенной в себе и легко завладевала многотысячной толпой, для которой становилась самой настоящей секс-богиней. Биограф певицы Майра Фридман даже писала, что Дженис сознательно брала на себя «роль Афродиты». Её выступления всегда проходили «на пределе», всегда были экстатическим выходом за границы обыденности и повседневности. И именно это ощущение счастья и экстаза, в том числе физического и сексуального, она дарила своим слушателям.

Дженис Джоплин ABC Television

Многие вспоминали, что её сценическое действо было очень эротично. «Один раз услышать, как Дженис поет «Ball and Chain», — всё равно что переспать с ней, но не просто так переспать, а насладиться всей её любовью к тебе», — написал журналист Ричард Голдстайн в журнале «Village Voice».

Сама Джоплин говорила, что на сцене она не столько поёт, сколько занимается любовью с 25 000 человек сразу. «Секс — ближайшее, что можно взять для сравнения, но это больше, чем секс, — сказала певица в интервью журналу «Time». — Я чувствую себя обдолбленной счастьем. Я хочу делать это снова и снова, до тех пор, пока счастье не иссякнет».

Как заметила известная рок-журналистка Лилиан Роксон, Дженис Джоплин «стала воплощением нового типа женщины: прямой, открытой, честной, раскованной, нетерпеливой и смелой».

Еще Роксон считала, что «входя в концертный зал, вы могли и не быть похожей на Дженис, но уж выходя из него, наверняка выглядели в точности, как она».

Тогда очень много говорилось о том, что мир вступает в эпоху, когда женская душа будет делаться чище и шире; когда всё большее число женщин будут становиться глубокими вдохновительницами, чуткими матерями, мудрыми водительницами, дальновидными направительницами людей всего мира.

«Это будет цикл эпох, когда, женственное в человечестве проявит себя с небывалой силой, уравновешивая до совершенной гармонии самовластие мужественных начал», — писал Даниил Андреев в книге «Роза Мира».

И действительно, возрастание женственных сил сказывалось уже повсеместно. Благодаря этому возрастали и всеобщее стремление к миру, и отвращение к крови, и разочарование в насильственных методах преобразований, а также — жажда красоты и любви. Если бы Звента-Свентана победила, то зло навсегда было бы изгнано с Земли! Но, разумеется, тёмные силы не могли допустить этого. Поэтому они и убили Дженис.

Синхронность, с которой смерть настигла двух вождей рок-сообщества — Джими Хендрикса и Дженис Джоплин, — дает основание полагать, что это была хорошо спланированная операция по зачистке «основных смутьянов», которые пытались увести молодежь мира в другую, некапиталистическую реальность, где царили бы счастье и справедливость, процветали бы высокая мораль и искусство. Им это почти удалось.

ЦРУ LBJ Library

Люди, чья юность пришлась на те годы, очень хорошо помнят ту волну тоски и печали, которая прокатилась тогда по миру. Что бы ни вещали записные аналитики, никто не сомневался, что убийства Хендрикса и Джоплин — это дело рук ЦРУ, которое привыкло убивать, взрывать или как-то еще уничтожать всех, кто был не согласен с американской гегемонией. Конечно, этого не докажешь. Хотя… Не так давно британская газета Daily Star опубликовала откровения бывшего агента ЦРУ 79-летнего генерала Билла Оксли, который рассказал журналистам о том, что в 1970-е и 1980-е годы американские спецслужбы организовали целую серию смертей контркультурных деятелей, считавшихся опасными для правительства США. Видимо, в том страшном списке была и певица Дженис Джоплин…

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