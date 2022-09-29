Ярославль, , 16:54 — REGNUM Ярославский государственный педагогический университет имени Ушинского вошёл в тройку лучших педагогических вузов по качеству приёма на обучение в 2022 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ректора ЯГПУ Михаила Груздева.

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Рейтинг вузов опубликовало Министерство просвещения Российской Федерации. ЯГПУ имени Ушинского вошёл в ТОП-3 вместе с МПГУ и РГПУ им. А. И. Герцена. Ключевым критерием качества набора стал средний балл ЕГЭ при зачислении на педагогические профили.

«Средний балл ЕГЭ зачисленных на первый курс наших студентов составил 73,5 балла. Достойный результат», — поделился ректор Михаил Груздев.

Ярославский педуниверситет опередил 30 других педагогических университетов, подведомственных Минпросвещения.

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