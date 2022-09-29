Ярославль, 29 сентября 2022, 16:54 — REGNUM Ярославский государственный педагогический университет имени Ушинского вошёл в тройку лучших педагогических вузов по качеству приёма на обучение в 2022 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ректора ЯГПУ Михаила Груздева.
Рейтинг вузов опубликовало Министерство просвещения Российской Федерации. ЯГПУ имени Ушинского вошёл в ТОП-3 вместе с МПГУ и РГПУ им. А. И. Герцена. Ключевым критерием качества набора стал средний балл ЕГЭ при зачислении на педагогические профили.
Ярославский педуниверситет опередил 30 других педагогических университетов, подведомственных Минпросвещения.
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