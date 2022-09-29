Сеул, 29 сентября 2022, 16:19 — REGNUM КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
Согласно опубликованным данным, ракеты, предположительно, малой дальности, были запущены с территории города Сунчхон провинции Пхёнан-Намдо. Запуск ракет состоялся в промежутке между 20:48 и 20:57 по местному времени.
В настоящее время военные анализируют дальность полета и характеристики ракет.
В комитете подчеркнули, что вооруженные силы страны находятся в состоянии полной боевой готовности, а также в тесной координации с США.
Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске одной ракеты неустановленного типа.
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