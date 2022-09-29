Сеул, 29 сентября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Согласно опубликованным данным, ракеты, предположительно, малой дальности, были запущены с территории города Сунчхон провинции Пхёнан-Намдо. Запуск ракет состоялся в промежутке между 20:48 и 20:57 по местному времени.

В настоящее время военные анализируют дальность полета и характеристики ракет.

В комитете подчеркнули, что вооруженные силы страны находятся в состоянии полной боевой готовности, а также в тесной координации с США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске одной ракеты неустановленного типа.