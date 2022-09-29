Псков, 29 сентября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Доходы и расходы бюджета Псковской области увеличились более чем на один миллиард рублей. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Изменения в бюджет 2022 года внесли на заседании парламента Псковской области. Доходы и расходы увеличиваются на 1 млрд 115 млн 536 тысяч рублей благодаря поступлению средств из федерального бюджета.

Почти 500 млн рублей региону выделили за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. На что пойдут федеральные дотации, правительство области выбирает самостоятельно. В частности, 476 млн рублей пойдут на приобретение датчиков для мониторинга глюкозы у пациентов, компенсацию расходов выпадающих доходов предприятий ЖКХ, благоустройство территорий медицинских объектов и другие цели.

«По результатам успешной работы регион получил почти полмиллиарда рублей, которые мы теперь можем направить на различные нужды. Таким образом следует действовать и дальше — использовать все имеющиеся возможности для пополнения регионального бюджета за счет стимулирующих мер, которые установлены на федеральном уровне», — отметил председатель Собрания депутатов Александр Котов.

Больше всего дофинансирован региональный дорожный фонд, его увеличили на 1,256 млрд рублей. Поступившие средства будут использованы при строительстве «Северного обхода», а также в ремонте дорог Дубровка-Дедовичи, Нестрино-Остров, Великие Луки — Новосокольники, Подсевы-Славковичи.

По итогам изменений, доходы бюджета региона за 2022 год составят 51,7 млрд рублей, а расходы — почти 56 млрд рублей.