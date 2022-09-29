Курск, 29 сентября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Орудийные залпы слышат жители Суджи Курской области, это работают российские военнослужащие, сообщил 29 сентября губернатор Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

Губернатор прокомментировал сообщения об орудийных залпах, который появились в социальных сетях.

«Звуки вызваны работой нашего министерства обороны по заранее выявленным целям на сопредельной территории», — уточнил Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября глава региона сообщил о том, что громкие звуки, которые услышали куряне, связаны с работой российское военной авиации.