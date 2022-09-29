Грозный, , 16:09 — REGNUM 29 сентября в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче третьего тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 встретится с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Матч «Зенит» — «Ахмат» Fc-zenit.ru

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Антон Швец, Юрий Журавлев, Мирослав Богосавац, Артем Тимофеев, Владислав Камилов, Кирилл Фольмер, Александр Трошечкин, Гамид Агаларов, Бернард Бериша.

«Ростов»: Сергей Песьяков, Данил Прохин, Александр Мухин, Александр Сильянов, Денис Терентьев, Алексей Миронов, Андрей Лангович, Даниил Уткин, Егор Коленков, Роман Тугарев, Степан Мельников.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. Ассистенты главного судьи — Владимир Миневич и Игорь Князев.