29 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей бурно обсудили очередную оплошность американского лидера, акцентировав внимание на том, что «таким старикам нельзя занимать президентский пост».

Валерий Ходячий, , 17:10 — REGNUM В последнее время американский лидер всё чаще попадает впросак, демонстрируя либо свое заболевание, либо некомпетентность. Над президентом США уже начинают подшучивать не только в Штатах, но и жители всего мира. Так, например, очередная оговорка Джо Байдена, публично обратившегося к погибшей конгрессвумен Джеки Валорски, стала горячо обсуждаемой темой в интернет-сообществе Южной Кореи.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщают зарубежные СМИ, в ходе конференции в Белом доме глава США обратился к Валорски, позабыв о том, что политик погибла в аварии.

«Я хочу поблагодарить всех вас здесь, в том числе двухпартийных выборных должностных лиц, таких как представитель [Джим] Макговерн, сенатор [Майк] Браун, сенатор [Кори] Букер, представитель Джеки, вы здесь? Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь», — сказал Байден.

Член палаты представителей Конгресса США Джеки Валорски погибла в ДТП недалеко от города Наппани в начале августа 2022 года. Кроме нее, жертвами ДТП стали еще два человека.

После гибели Валорски Джо Байден и его супруга Джилл выразили свои соболезнования.

«Джилл и я шокированы и опечалены из-за смерти конгрессвумен Джеки Валорски в Индиане… в результате ДТП», — заявлял он.

Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.

«Для политиков нужно установить верхний возрастной ценз», — считает skyb***.

«Может быть, он сильно скучает по этому члену палаты представителей… Вдруг он подумал, что ему всё приснилось и Джеки на самом деле жива», — предполагает jang***.

«Это очень смахивает на слабоумие. Полагаю, Байден забудет всё, что сказал ему Юн», — строит догадки barv***.

«В нашей стране тоже есть один «слабоумный», который забыл, что употребил бранную лексику и не извинился за это», — отмечает blki***.

«После Байдена я познал всю прелесть и величие Трампа», — пишет cret***.

Дональд Трамп Mark J. Terrill

«А что, если он прикажет приготовить ядерный чемоданчик и нажмет кнопку? Начнется третья мировая…» — ужасается ljy4***.

«В мире царит хаос. И в этом виноваты двое: Байден и Путин», — считает born***.

«Так вот почему наши автопроизводители не получают льготы, Байден просто забыл, что они инвестируют крупные суммы в экономику США», — предполагает noyi***.

«Байден должен покинуть свой пост», — высказывает свое мнение boso***.

«Я даже рад, что наш «и****» только выражается некультурно, у этого и вовсе слабоумие», — радуется pany***.

«Нужно объявить ему импичмент и не допустить, чтобы Трампа переизбрали», — советует asd1***.

«Как он на СМИ до сих пор в суд не подал? Разве можно такое печатать? Это же вредит национальным интересам», — утверждает pr93***.

«К сожалению, в наше время не все страны возглавляют хорошие лидеры», — сетует wuch***.

«Если бы наш президент так ошибся, то ему бы сразу импичмент объявили», — предполагает dnfl***.