Кострома, 29 сентября 2022, 16:13 — REGNUM Семьям мобилизованных в войска жителей Костромской области, в которых воспитывается хотя бы один ребенок, предоставят единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей от региона. Распоряжение об этом подписал губернатор области Сергей Ситников.
Факт развода родителей на предоставление помощи никак не влияет. Отметим, что подобные постановления ранее приняли и другие регионы России. Так, всем мобилизованным москвичам будут доплачивать по 50 месяц, ямальцы получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, жителям Красноярского края добавят по 100 тысяч рублей.
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