Кострома, , 16:13 — REGNUM Семьям мобилизованных в войска жителей Костромской области, в которых воспитывается хотя бы один ребенок, предоставят единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей от региона. Распоряжение об этом подписал губернатор области Сергей Ситников.

Деньги Https://pixabay.com

«Тем семьям, в которых есть дети, из областного бюджета выделяем по 30 тысяч рублей. У людей приостановлены трудовые контакты, они получили расчет. Помогаем, чтобы до первой зарплаты призывников в новом качестве, поддержать семью», — сказал Ситников.

Факт развода родителей на предоставление помощи никак не влияет. Отметим, что подобные постановления ранее приняли и другие регионы России. Так, всем мобилизованным москвичам будут доплачивать по 50 месяц, ямальцы получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, жителям Красноярского края добавят по 100 тысяч рублей.

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