Донецк, , 16:16 — REGNUM Плакат «Спасибо деду Zа нашу победу» с фотографией президента США Джо Байдена появился в Донецке. Видео разместил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Z Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

На плакате размещены итоги референдума о воссоединении с Россией: «На референдуме более 98% жителей ДНР проголосовали за вхождение в состав России».

На другом плакате размещена фотография председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и надпись: «Урсула! Выпей с горя, где же кружка…»

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