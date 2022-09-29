Донецк, 29 сентября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Плакат «Спасибо деду Zа нашу победу» с фотографией президента США Джо Байдена появился в Донецке. Видео разместил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Z

На плакате размещены итоги референдума о воссоединении с Россией: «На референдуме более 98% жителей ДНР проголосовали за вхождение в состав России».

На другом плакате размещена фотография председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и надпись: «Урсула! Выпей с горя, где же кружка…»