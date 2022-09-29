Мадрид, 29 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро объявила о введении «налога солидарности» для состояний более трёх миллионов евро, который будет вычитаться из налога на богатство и затронет 23 000 налогоплательщиков — 0,1% от общего числа. Об этом сообщает агентство EFE.

Налоги

На пресс-конференции, посвященной представлению правительственного пакета налоговых мер, Монтеро сообщила, что новый налог, который будет действовать в течение 2023 и 2024 финансовых годов, способен собрать полтора миллиарда евро.

Налог будет иметь три стадии: ставка 1,7% для активов от трёх до пяти миллионов евро; 2,1% для активов от пяти до 10 миллионов евро и 3,5% для активов более 10 миллионов евро.