Джакарта, 29 сентября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 потрясло регион Джаяпура в провинции Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что эпицентр землетрясения находился в море, в 76 км от Джаяпуры. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

«Остерегайтесь повторных толчков, которые могут произойти», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.