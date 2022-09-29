Неклиновский район, Ростовская область, , 16:05 — REGNUM В Ростовской области в районе Таганрогского залива задержана группа браконьеров. Об этом сообщает донское управление ФСБ России.

Браконьеры Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР

Операция по поимке злоумышленников в Неклиновском районе проведена при поддержке сотрудников полиции. Задержаны девять человек. Изъято более 12 тонн рыбы и рыбной продукции, а также три маломерных судна и пять единиц техники.

Ущерб, нанесённый браконьерами, оценивается в 20 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.