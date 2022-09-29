Таллин, 29 сентября, 2022, 16:03 — ИА Регнум.

Eric Fischer Железнодорожная авария

Вечером 28 сентября скончался один из трех пограничников Лыунаской префектуры Эстонии, пострадавших в результате столкновения служебного микроавтобуса и пассажирского поезда Elron.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны страны, несмотря на усилия медиков, 39-летний пограничник из группы быстрого реагирования скончался в больнице.

Префект Лыунаской префектуры Валло Коппель выразил соболезнования родственникам, друзьям и коллегам погибшего.

27 сентября 2022 года около 11:30 по местному времени в деревне Колодавица Выруского уезда (юго-восточная Эстония) на железнодорожном переезде без шлагбаума столкнулись полицейский микроавтобус и поезд.

В полицейской машине находились пограничники. Одному пограничнику помощь была оказана на месте, а двух в крайне тяжелом состоянии доставили в клинику Тартуского университета.

Помимо машиниста в пассажирском поезде находились еще два пассажира, никто из них в аварии не пострадал.