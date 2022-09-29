Рыбновский район, Рязанская область, 29 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Практические занятия мобилизованных граждан оценили 29 сентября на полигоне в Рязанской области заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и губернатор региона Павел Малков, сообщает пресс-служба рязанского правительства.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Стрельбище

Резервистов в военной части обучают навыкам вождения боевых машин, проходят занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке. Особое внимание уделяют подготовке младшего командирского состава и специалистов по связи. Тренировки проводят с учётом боевого опыта российских военнослужащих, полученного в Сирии и б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, рязанские власти создали Совет по вопросам мобилизованных, за каждой семьёй резервистов закрепили сотрудника администрации муниципалитета.