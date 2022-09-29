Уфа, , 16:13 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий при заключении муниципального контракта на ремонт дороги возбудили в Башкирии. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба МВД по региону.

Взятка Chris Potter

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону установили, что в 2021 году лица из числа руководства министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии и руководства администрации города Сибай зная, что в бюджете администрации городского округа нет денег для выполнения ремонта ул. Горького без проведения аукциона привлекли для выполнения дорожных работ одну из фирм.

«При этом данное предприятие, по данным управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону, подконтрольно лицам из числа руководства министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в августе 2021 года фирма без проведения конкурсных процедур и заключения муниципального контракта выполнила ремонт дорожного полотна на ул. Горького на сумму более девяти млн рублей.

«Затем на основании обращения администрации г. Сибая должностное лицо министерства транспорта республики, выходя за рамки своих полномочий, заведомо зная, что указанные работы уже выполнены подконтрольным им предприятием, обеспечило выделение денежных средств. Представителем администрации г. Сибая обеспечено проведение формального аукциона по определению подрядчика на проведение дорожного ремонта. По результатам торгов победителем признано другое ООО, с которым был заключен муниципальный контракт. В дальнейшем без проведения экспертизы выполненных работ представитель городской администрация подписал акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ. На основании этих документов ООО, с которым был заключен контракт, перечислило в адрес фирмы, ранее выполнившей работы, полученные по контракту денежные средства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски и другие оперативно-следственные действия. Также было установлено, что качество уложенного дорожного полотна не соответствует требованиям ГОСТ.

Расследование дела продолжается. Специалисты устанавливают лиц, причастных к данному преступлению.