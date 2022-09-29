Станислав Тарасов, 29 сентября 2022, 17:07 — REGNUM В Ереване пока еще предполагают, что остающиеся загадочными осложнения на границе между Азербайджаном и Арменией создали для обеих сторон так называемый феномен «зеркал», в которые начинают заглядываться многие внешние игроки. Если взглянуть в так называемое армянское «зеркало», то выстраивается вереница утверждений, истинность которых сама по себе дает в итоге ложный вывод, ибо нарушены правила силлогизма. Ереван утверждает, что Баку намеревается совершить акт внешней агрессии и установить контроль над Зангезуром (Сюник). Вторая посылка, которая начинает активно вводиться в политику армянской стороной: кризис на территории б. УССР ослабляет Россию, вводя ее в кризисное состояние. Исходя из таких ложных в политическом смысле посылок делаются следующие выводы, часть из которых уже публично озвучивается армянским премьер-министром Николом Пашиняном.
На заседании правительства Армении он заявил, что «в условиях, когда Азербайджан постоянно прибегает к агрессивным действиям, Ереван последовательно предлагает международным партнерам формулу, которая может принести решение: разместить на армяно-азербайджанской границе международную наблюдательскую миссию, будь то по мандату Совбеза ООН, ОБСЕ или другой международной организации». Такой разворот происходит на фоне ряда публично демонстрационных критических высказываний Пашиняна в адрес ОДКБ. Если же заглянуть в азербайджанское «зеркало», то там появляется правильный силлогизм: довести базисные принципы трехстороннего (Россия, Азербайджан, Армения) мирного соглашения от 9 ноября 2020 года до устойчивого мирного договора, юридически фиксирующего статус-кво после второй карабахской войны. Официальная позиция Баку по поводу ситуации на б. УССР характеризуется отсутствием конкретности. Но он не принял участия в голосовании на Генассамблее ООН по резолюции, требовавшей, чтобы Россия немедленно прекратила применение силы против б. УССР.
Тем не менее Баку выстраивает уравнение с определенными неизвестными. Так, на днях в Нью-Йорке помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился и провел переговоры с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым и с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. После этого Салливан заявил, что «мы также определили конкретные шаги в поддержку стабильного и устойчивого мира». Вопрос тут в том, в каком качестве в данном случае выступают США: как одна из стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) или как самостоятельный модератор, ведь Баку официально считает миссию МГ ОБСЕ завершенной? Судя по тому, что Гаджиев заявил о возможностях продолжения такого диалога, можно говорить, что стороны достигли каких-то компромиссных решений. Но каких именно и в чем они сделали в отношении друг друга уступки? Например, бывший глава МИД Азербайджана Тофик Зульфигаров считает, что «видимые попытки посредничества, организации встреч между Баку и Ереваном не имеют отношения к реальным армяно-азербайджанским переговорам».
В итоге в сухом остатке мы имеем следующее: рывок Пашиняна в сторону от России не ведет к сколачиванию фронта против «азербайджанской агрессии», а создает предпосылки для формирования в регионе антироссийской коалиции с опорой на Запад. Баку по тактическим соображениям может негласно подыгрывать Еревану в этом отношении. В этой связи Зульфугаров призывает «рассматривать ситуацию глубже и обширнее, в первую очередь связывая ее с уходом влияния, военно-политического доминирования России из региона и ролью Турции». Пока очевидно одно: новое посредничество Запада будет носить либо односторонний характер и отвечать позиции одной стороны, но тогда однозначно будет неудачным, либо станет выстраиваться основа для каких-то новых, минуя Россию, соглашений, создающих некое новое геополитическое состояние. Тогда фрагментация региона неизбежна и для Москвы важно вовремя определиться в Закавказье со своими перспективными целями.