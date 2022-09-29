29 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 17:07 — REGNUM В Ереване пока еще предполагают, что остающиеся загадочными осложнения на границе между Азербайджаном и Арменией создали для обеих сторон так называемый феномен «зеркал», в которые начинают заглядываться многие внешние игроки. Если взглянуть в так называемое армянское «зеркало», то выстраивается вереница утверждений, истинность которых сама по себе дает в итоге ложный вывод, ибо нарушены правила силлогизма. Ереван утверждает, что Баку намеревается совершить акт внешней агрессии и установить контроль над Зангезуром (Сюник). Вторая посылка, которая начинает активно вводиться в политику армянской стороной: кризис на территории б. УССР ослабляет Россию, вводя ее в кризисное состояние. Исходя из таких ложных в политическом смысле посылок делаются следующие выводы, часть из которых уже публично озвучивается армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

Путин, Алиев и Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

На заседании правительства Армении он заявил, что «в условиях, когда Азербайджан постоянно прибегает к агрессивным действиям, Ереван последовательно предлагает международным партнерам формулу, которая может принести решение: разместить на армяно-азербайджанской границе международную наблюдательскую миссию, будь то по мандату Совбеза ООН, ОБСЕ или другой международной организации». Такой разворот происходит на фоне ряда публично демонстрационных критических высказываний Пашиняна в адрес ОДКБ. Если же заглянуть в азербайджанское «зеркало», то там появляется правильный силлогизм: довести базисные принципы трехстороннего (Россия, Азербайджан, Армения) мирного соглашения от 9 ноября 2020 года до устойчивого мирного договора, юридически фиксирующего статус-кво после второй карабахской войны. Официальная позиция Баку по поводу ситуации на б. УССР характеризуется отсутствием конкретности. Но он не принял участия в голосовании на Генассамблее ООН по резолюции, требовавшей, чтобы Россия немедленно прекратила применение силы против б. УССР.

Никол Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ Primeminister.am

Тем не менее Баку выстраивает уравнение с определенными неизвестными. Так, на днях в Нью-Йорке помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился и провел переговоры с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым и с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. После этого Салливан заявил, что «мы также определили конкретные шаги в поддержку стабильного и устойчивого мира». Вопрос тут в том, в каком качестве в данном случае выступают США: как одна из стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) или как самостоятельный модератор, ведь Баку официально считает миссию МГ ОБСЕ завершенной? Судя по тому, что Гаджиев заявил о возможностях продолжения такого диалога, можно говорить, что стороны достигли каких-то компромиссных решений. Но каких именно и в чем они сделали в отношении друг друга уступки? Например, бывший глава МИД Азербайджана Тофик Зульфигаров считает, что «видимые попытки посредничества, организации встреч между Баку и Ереваном не имеют отношения к реальным армяно-азербайджанским переговорам».

В итоге в сухом остатке мы имеем следующее: рывок Пашиняна в сторону от России не ведет к сколачиванию фронта против «азербайджанской агрессии», а создает предпосылки для формирования в регионе антироссийской коалиции с опорой на Запад. Баку по тактическим соображениям может негласно подыгрывать Еревану в этом отношении. В этой связи Зульфугаров призывает «рассматривать ситуацию глубже и обширнее, в первую очередь связывая ее с уходом влияния, военно-политического доминирования России из региона и ролью Турции». Пока очевидно одно: новое посредничество Запада будет носить либо односторонний характер и отвечать позиции одной стороны, но тогда однозначно будет неудачным, либо станет выстраиваться основа для каких-то новых, минуя Россию, соглашений, создающих некое новое геополитическое состояние. Тогда фрагментация региона неизбежна и для Москвы важно вовремя определиться в Закавказье со своими перспективными целями.