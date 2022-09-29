Гатчина, Ленинградская область, , 16:18 — REGNUM Специалисты выявили нарушения норм и правил эксплуатации полигона твердых бытовых отходов (ТКО) ООО «Новый свет-ЭКО», из-за чего столица Ленинградской области Гатчина и ее окрестности задыхалась от зловония, сообщили 29 сентября в пресс-службе областной администрации.

Полигон твердых бытовых отходов (ТКО) ООО «Новый свет-ЭКО». t. me/lenobl_prok

Напомним, с мая 2022 года в надзорные органы региона поступило порядка 300 обращений граждан, которые сообщают о запахах, преследующих их преимущественно в вечернее и ночное время. Для поиска источника и было инициировано масштабное исследование с привлечением современной мобильной передвижной лаборатории. По завершении работы управление сообщит о результатах исследований.

Проведенная проверка показала, что на полигон ООО «Новый свет-ЭКО» выявлены нарушения норм и правил эксплуатации полигона, в том числе неисправность системы дегазации и несоблюдение технологии складирования и обработки ТКО.

«Это основные причины запаха и выбросов свалочного газа», — подытожили в пресс-службе добавив, что контроль за устранением нарушений осуществляют прокуратура и Росприроднадзор.

В свою очередь председатель областного комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова отметила, что устранение нарушений эксплуатации полигона должно значительно сократить радиус распространения запаха.

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