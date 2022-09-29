Брюссель, 29 сентября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В том, что на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли диверсии, нет сомнений. ЕС намерен принять ответные меры, заявил 29 сентября пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано в интервью «Коммерсант FM».

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«Эти инциденты — не совпадения, они затрагивают всех нас, — заявил Стано. — Вся доступная информация указывает на то, что эти утечки — результат преднамеренного действия».

Европейский представитель добавил, что «решительным и единым ответом» будет встречено «любое преднамеренное разрушение европейской энергетической инфраструктуры». По его словам, Брюссель заинтересован в расследовании случившегося.