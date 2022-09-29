Сеул, , 15:57 — REGNUM Новые ракетные испытания провела Северная Корея. Об этом 29 сентября сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Северокорейская ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации южнокорейских военных, КНДР произвела запуск ракеты неустановленного типа в направлении Японского моря.

При этом накануне Северная Корея также осуществила запуск баллистической ракеты малого радиуса действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Камала Харрис встретилась в Сеуле с южнокорейскими женщинами-лидерами, с которыми обсудила вопросы гендерного равенства.

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