Сеул, 29 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Новые ракетные испытания провела Северная Корея. Об этом 29 сентября сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

По информации южнокорейских военных, КНДР произвела запуск ракеты неустановленного типа в направлении Японского моря.

При этом накануне Северная Корея также осуществила запуск баллистической ракеты малого радиуса действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Камала Харрис встретилась в Сеуле с южнокорейскими женщинами-лидерами, с которыми обсудила вопросы гендерного равенства.