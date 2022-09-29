Москва, 29 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Объём финансовой помощи, которую получит от США режим Владимира Зеленского, скоро достигнет астрономической суммы. Об этом 26 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, с момента инаугурации Джо Байдена Вашингтон потратил на военную помощь Киеву 14 млрд долларов.

«Скоро объем американской финансовой поддержки режима Зеленского достигнет астрономической суммы — 26 млрд долларов», — сказала Захарова в ходе брифинга.