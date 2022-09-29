Манагуа , 29 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал своего чилийского коллегу Габриэля Борча «цепным псом» за требование освободить политических заключенных в центральноамериканской стране.

Даниэль Ортега

Во время выступления по случаю 43-й годовщины Национальной полиции, транслировавшегося по радио и телевидению, Ортега заявил, что сегодня «стало модным» просить на международных форумах об освобождении «политических заключенных» в Никарагуа, и особо упомянул случай с президентом Чили, который сделал это во время Генеральной Ассамблеи ООН.

«Правительство, которое хочет получить аплодисменты от империи янки и некоторых правительств Евросоюза, выходит на улицы, как цепные псы, чтобы говорить о необходимости освобождения политических заключенных в Никарагуа», — сказал Ортега.

По его словам, эти же правительства «забывают о политических заключенных, которые находятся в их собственной стране», в Чили, где, по его словам, конституция, «оставленная» чилийским военным диктатором Аугусто Пиночетом, «продолжает господствовать»: «Он [Борич] внезапно выходит [требуя освобождения политических заключенных в Никарагуа], и у него есть несколько заключенных из предыдущего правительства — это молодые люди, которые протестовали на улицах, добиваясь глубоких перемен».