Вашингтон, , 15:55 — REGNUM Экономика США во втором квартале нынешнего года сократилась более чем на полпроцента, к такому выводу пришли эксперты американского Бюро экономического анализа, соответствующий доклад опубликован 29 сентября.

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«В рамках второй оценки, [было установлено, что] снижение реального ВВП также составило 0,6%», — отмечает БЭА в своей публикации.