Вашингтон, 29 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Экономика США во втором квартале нынешнего года сократилась более чем на полпроцента, к такому выводу пришли эксперты американского Бюро экономического анализа, соответствующий доклад опубликован 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«В рамках второй оценки, [было установлено, что] снижение реального ВВП также составило 0,6%», — отмечает БЭА в своей публикации.