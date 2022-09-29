Реальный ВВП США сократился за второй квартал 2022 года на 0,6%
Вашингтон, 29 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Экономика США во втором квартале нынешнего года сократилась более чем на полпроцента, к такому выводу пришли эксперты американского Бюро экономического анализа, соответствующий доклад опубликован 29 сентября.
Иван Шилов ИА REGNUM
США
«В рамках второй оценки, [было установлено, что] снижение реального ВВП также составило 0,6%», — отмечает БЭА в своей публикации.
«В новой публикации в первую очередь учитывается повышение потребительских расходов, которое было компенсировано понижением экспорта. Импорт, который вычитается при расчете ВВП, был пересмотрен в сторону понижения», — добавили в ведомстве.