«Ну долбаните тактическим ядерным оружием» — Кургинян о ловушке для России
Москва, 29 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Враг России в конфликте на территории бывшей УССР делает ставку на примитивную линейную эскалацию, затягивая Россию в опаснейшую ловушку, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Политолог отметил, что в ближайшие полгода нужно будет очень сильно ужесточать дисциплину в армии и карать все тяжелые виды преступлений смертной казнью, наводить порядок. Кроме того, придется коренным образом менять подходы ведения войны с примитивных на сложные, иначе враг загонит нас в ловушку.
По его словам, необходимо продвигать и поощрять тот человеческий материал, который проявил свою эффективность и убирать гангренозные части, которые безусловно есть в нашем обществе, когда «овцу и стяжателя возводили на пьедестал и производили более 30 лет». Кроме того, необходимо ужесточение контроля за функционированием реальной системы, приведение ее в порядок, изменение ее конфигурации и введение новых компонент, которые не разрушили бы основной системный каркас. Только такая тонкая операция способна даровать России победу.