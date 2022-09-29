Москва, 29 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Враг России в конфликте на территории бывшей УССР делает ставку на примитивную линейную эскалацию, затягивая Россию в опаснейшую ловушку, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог отметил, что в ближайшие полгода нужно будет очень сильно ужесточать дисциплину в армии и карать все тяжелые виды преступлений смертной казнью, наводить порядок. Кроме того, придется коренным образом менять подходы ведения войны с примитивных на сложные, иначе враг загонит нас в ловушку.

«А когда говорят, зачем так жестко, он кровожаден… Я одного хочу — чтобы самым мягким образом был выигран этот конфликт. Мне ничего больше не надо. Я просто говорю то, что думаю, и момент настолько сложный, что надо понять, что именно я говорю, надо напрячь извилины», — заявил Кургинян.

«Если вы будете действовать информационно так, как вы действуете, если вы будете идеологически действовать так, как вы действуете, если вы будете действовать военно-технически и военно-стратегически так, как вы действуете, то есть просто по принципу примитивных способом использования существующего, то есть абсолютизация этих способов… то это все рано или поздно превратится в самое худшее из того, что может быть. Потому что имеющиеся сложные возможности будут не задействованы, а примитивные простейшие будут задействованы недостаточно эффективно, их придется наращивать, и начнется то, к чему подталкивают. Они просто воют — ну долбаните тактическим ядерным оружием, ну долбаните. Ха-ха-ха. В тот момент, когда окажется, что действующих примитивных линейных средств недостаточно… начнется эскалация средств, и это будет очередная ловушка. Потому что эта линейная эскалация просчитана», — подчеркнул политолог.

По его словам, необходимо продвигать и поощрять тот человеческий материал, который проявил свою эффективность и убирать гангренозные части, которые безусловно есть в нашем обществе, когда «овцу и стяжателя возводили на пьедестал и производили более 30 лет». Кроме того, необходимо ужесточение контроля за функционированием реальной системы, приведение ее в порядок, изменение ее конфигурации и введение новых компонент, которые не разрушили бы основной системный каркас. Только такая тонкая операция способна даровать России победу.