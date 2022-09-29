Москва, , 15:54 — REGNUM Пересмотреть параметры индексации пенсий предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парламентарий предложил при индексации пенсионных выплат учитывать прогноз не на текущий, а на следующий год.

«В первый раз придется суммировать оба показателя. Это будет значительный рост, но только так можно выйти на уровень пенсий, отвечающий реальной стоимости жизни. И конечно, индексация должна распространяться и на работающих пенсионеров. Тогда наши пенсии поддержат потребительскую активность и развитие экономики в целом», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на сообщение Минтруда о том, что страховые пенсии по старости для неработающих граждан с 1 января 2023 года будут проиндексированы еще на 4,8%, таким образом суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15%, что выше уровня инфляции 2022 года.

«Если даже показатель инфляции реально отражает рост цен и затрат наших пожилых граждан, это ведь результат 2022 года. Между тем проиндексированные на основе его итогов выплаты пенсионеры будут получать весь 2023 год, а там уже будет новая инфляция. Таким образом закладывается постоянное отставание размера пенсий от текущего роста цен», — подчеркнул Миронов.

Читайте ранее в этом сюжете: Пенсионеры страдают от инфляции больше всех: повышение справедливо