Москва, 29 сентября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Пересмотреть параметры индексации пенсий предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Парламентарий предложил при индексации пенсионных выплат учитывать прогноз не на текущий, а на следующий год.

«В первый раз придется суммировать оба показателя. Это будет значительный рост, но только так можно выйти на уровень пенсий, отвечающий реальной стоимости жизни. И конечно, индексация должна распространяться и на работающих пенсионеров. Тогда наши пенсии поддержат потребительскую активность и развитие экономики в целом», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на сообщение Минтруда о том, что страховые пенсии по старости для неработающих граждан с 1 января 2023 года будут проиндексированы еще на 4,8%, таким образом суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15%, что выше уровня инфляции 2022 года.

«Если даже показатель инфляции реально отражает рост цен и затрат наших пожилых граждан, это ведь результат 2022 года. Между тем проиндексированные на основе его итогов выплаты пенсионеры будут получать весь 2023 год, а там уже будет новая инфляция. Таким образом закладывается постоянное отставание размера пенсий от текущего роста цен», — подчеркнул Миронов.