Париж, 29 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Опрос Elabe, показывает, что большинство французов опровергают аргумент премьер-министра Франции Элизабет Борн, оправдывающий пенсионную реформу необходимостью больше работать для финансирования социальной модели, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Пока исполнительная власть готовит пенсионную реформу, французы и их правительство расходятся в этом вопросе.

По данным опроса, 55% французов отвергают аргумент главы правительства о пенсионной реформе. Среди неработающих граждан это число составляет 64%, а среди рабочих — 71%. С другой стороны, 62% жителей поддерживают Элизабет Борн.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер французской политической партии «Реконкиста» Эрик Земмур поднял вопрос отношений Франции и России.

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