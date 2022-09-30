Москва, 30 сентября 2022, 10:00 — REGNUM Процесс обсуждения законодательных аспектов единого рынка лекарственных средств государств-членов ЕАЭС продолжается.

Заместитель директора, руководитель департамента регистрации представительства ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) Наталья Волович
Заместитель директора, руководитель департамента регистрации представительства ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) Наталья Волович
Фото из личного архива

Общий рынок лекарственных средств государств-членов ЕАЭС, в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия работает с 6 мая 2017 года. Цель этого объединения состоит в обеспечении доступа пациентов пяти стран к качественным препаратам, снижении барьеров, связанных с особенностями национальных законов, унификации подходов к анализу качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов, обращающихся на общем рынке.

Однако вопросы интеграционной повестки все еще остаются актуальны. Немаловажную роль играет текущая экономическая ситуация и новые вызовы, связанные с санкционными ограничениями.

О проблемах, с которыми сталкиваются на сегодняшний день производители, рассказала заместитель директора, руководитель департамента регистрации представительства ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) Наталья Волович. Её доклад прозвучал на VII Всероссийской GMP-конференции с международным участием, прошедшей в Иркутске.

Одна из трудностей — это динамика изменений законодательства, регулирующего обращение лекарственных препаратов. Первой страной, которая начала принимать заявления на регистрацию препаратов в соответствии с законодательством ЕАЭС стал Казахстан. В итоге были получены разрешительные документы, которые не соответствуют актуальным требованиям.

Требования законодательства ЕАЭС существенно изменились с момента подачи первых заявлений на регистрацию и, соответственно, регулятор страны признания требует обновления досье до современного уровня, что практически сравнимо с новой регистрацией. Возможным решением проблемы могло бы быть использование такой меры, как регистрация на условиях. Когда регистрационное удостоверение на лекарственный препарат выдается заявителю на условии обязательного внесения изменений в определённые законодательством сроки. В то же время, препарат допускается к реализации на территории стран ЕАЭС.

Параллельно обсуждалась тема — заверение утвержденных регулятором документов регистрационного досье. В настоящее время система подтверждения валидных документов разная и соответствует национальным требованиях. Производителям важно иметь единые документы, согласованные и заверенные регуляторными органами государств-членов ЕАЭС.

По мнению Натальи Волович, выходом могла бы стать единая электронная система и идентичный способ заверения документов регулятором, например, в виде электронно-цифровой подписи. Это позволило бы вести документооборот эффективнее, не задерживая выход лекарств на рынок.

Кроме этого, несмотря на отсутствие прямых санкций в отношении лекарственных препаратов, экономические ограничения повлияли на деятельность производителей и рынок в целом. Коснулась данная ситуация, в первую очередь, логистики и финансового аспекта. Например, стало невозможно оплачивать некоторые счета. Вместе с тем, пятый пакет санкций затронул уже непосредственно первичные упаковочные материалы и вспомогательные вещества, необходимые для производства препаратов. Такие компоненты в основном закупались за пределами России. В этом случае фармкомпаниям логично поменять поставщиков, что они и делают, однако вопрос снова упирается в регуляторику.

Дело в том, что в ряде документов регистрационного досье прописаны конкретные торговые наименования и поставщики. Для решения данной проблемы — замены поставщиков, следовало бы позволить производителям не проходить экспертизу заново, а подтверждать качество впоследствии, представляя контрольным органам государств образцы на экспертизу. Иначе к моменту, когда на складах закончатся упаковочные материалы, вспомогательные вещества и реактивы для контроля качества, выпуск препаратов может быть приостановлен до утверждения изменений в регистрационное досье на препарат.

Эксперт отметила, что на задержку выхода лекарств на единый рынок Евразийского Союза влияет и большая загруженность регуляторных органов, и необходимость масштабной экспертизы. Необходимо принимать решения, которые позволили бы сократить эти сроки. Мера в виде «один запрос в рамках приведения регистрационного досье в соответствие с требованиями ЕАЭС» — не всегда приводит к сокращению сроков вывода препарата на рынок. В случае возникновения уточняющих вопросов у регуляторного органа уже нет возможности получить уточнение у заявителя, соответственно, выписывается отказ. В рамках развития законодательства ЕАЭС предлагается предусмотреть возможность второго запроса — уточняющего.

Также все еще остается большая неопределенность со стороны государств-членов в подходе к нормативному документу по качеству — НД, который играет большую роль для контроля качества лекарственных препаратов в каждой стране по национальным требованиям.

И, наконец, трудности в нынешней ситуации вызывает требование к проведению дополнительных клинических исследований на территории стран-членов ЕАЭС в том случае, если речь идет о препарате, ранее зарегистрированном по национальным требованиям с проведением локальных клинических исследований — сравнение эффективности и безопасности применения с доступным референтным воспроизведенным препаратом, который сам не является оригинальным, и оригинатор недоступен на территории ЕАЭС и мало доступен на территории ЕС.

«Сегодня практически у каждого производителя в портфеле есть лекарственные средства, которые стали недоступны на российском рынке со стороны оригинаторов. Но лекарства обращаются, обладают доказанной эффективностью, безопасностью и соответствуют всем требованиям фармаконадзора. А главное, они востребованы пациентами и медицинским сообществом. Поэтому хотелось бы привлечь всех участников отрасли и регуляторов стран ЕАЭС к дискуссии о совершенствовании регуляторных механизмов, включая проведение новых клинических исследований для некоторых категорий препаратов. Ведь нам нужно стремиться сохранить лекарства на рынке ЕАЭС, сделать их доступными в каждом государстве союза», — отметила Наталья Волович.