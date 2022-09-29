Москва, , 15:49 — REGNUM Сегодня, 28 сентября, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,82%, до 57,06 рубля. Евро теряет 0,29%, отступая до 55,31 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На фоне приближения момента присоединения к России освобожденных территорий бывшей УССР и взрывов на всех нитках газопроводов «Северный поток» участники рынка ожидают нового обострения противостояния России со странами Запада.

В свете этого ожидается, что санкции будут распространены на широкий круг российских банков, что вызовет новые ограничения на использование валютных накоплений.

Это подстегивает продажи в долларах и евро даже в ситуации, когда российский рынок акций вновь ушел в красную зону. Кроме того, поддержку курсу российской валюты оказывает позитив на рынке нефти.

30 сентября на фоне объявления о воссоединении с Россией новых территорий и выступления президента РФ Владимира Путина вероятен новый всплеск волатильности на рынках, в том числе и в валютной секции», — считает эксперт.

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